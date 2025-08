Gli americani restano dietro a Fabbri! Bednarek 9.79, ruggito di Lyles, Jefferson nella storia, Davis world lead

Nel sempre performante impianto di Eugene sono andati in scena i Trials Statunitensi di atletica, che hanno determinato quali saranno gli americani che parteciperanno ai Mondiali, in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Soltanto i primi tre per disciplina (a patto che rispettino i criteri imposti da World Athletics) avranno la possibilità di prendere parte alla rassegna iridata insieme ai Campioni del Mondo, che beneficiano di una wild-card (come accadrà al nostro Gianmarco Tamberi nel salto in alto).

Le prestazioni di lusso sono state innumerevoli, a cominciare dai 100 metri: Kenny Bednarek ha vinto con un mirabolante 9.79 (1,8 m/s di vento a favore) davanti a Courtney Lindsey (9.82) e T’Mars McCallum (9.83); Melissa Jefferson-Wooden ha tuonato un monumentale 10.65 ed è diventata la quinta donna all-time, precedendo Kayla White (10.84) e Aleia Hobbs (10.92). Sui 200 metri va annotato lo squillo di Noah Lyles, Campione Olimpico dei 100 metri che si è imposto con un notevole 19.63 appena davanti a Bednarek (19.67) e poi è scattata una miccia tra i due.

I 110 ostacoli si sono infiammati con tempi pregevoli, anche se si è rimasti sopra il muro dei 13 secondi con una brezza alle spalle di 0,7 m/s: stoccata dell’inatteso Ja’Kobe Tharp (13.01), che ha battuto un big come Cordell Tinch (13.03) e Dylan Beard (13.04). Nel getto del peso sono arrivate le risposte alla bordata piazzata da Leonardo Fabbri, ma nessuno si è avvicinato al mondiale stagionale di 22.82 metri siglato dal toscano: Josh Awotunde (22.47), Payton Otterdahl (22.35) e Tripp Piperi (22.29) sono rimasti ben lontani dal toscano, il fenomeno Joe Kovacs si è fermato a 22.06 e non andrà ai Mondiali, Ryan Crouser non era presente e tornerà in vista della rassegna iridata.

Fulmini dal salto in lungo, non tanto maschile (è bastato 8.15 a Isaac Grimes per vincere di un centimetro su Will Williams) ma femminile: Tara Davis-Woodhall, Campionessa Olimpica di Parigi 2024, è volata a 7.12 metri (mondiale stagionale) e ha spedito un chiaro messaggio a tutte le avversarie. Sydney McLaughlin-Levrone ha scelto i 400 metri (vittoria in 48.90), Melissa Jefferson-Wooden si è superata anche sul mezzo giro di pista (21.84), Masai Russell ha corso un superbo 12.22 sui 100 ostacoli.

Da annotare il record del mondo under 18 sugli 800 per mano di Cooper Lutkenhaus (1:42.27), secondo alle spalle di Donavan Brazier (1:42.16). Sandi Morris ha battuto Katie Moon nel salto con l’asta (4.83 a 4.73), Chase Jackson ha vinto il getto del peso (20.84), Valarie Allman inarrivabile nel lancio del disco (71.45), DeAnna Price ha regolato Brooke Andersen nel tiro del giavellotto (78.53 a 75.14), Russell Robinson e Sali Mane hanno piazzato 17.15 metri nel salto triplo, Tyus Wilson ha avuto la meglio nel salto in alto con 2.27.