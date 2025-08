Giulio Ciccone cade alla Vuelta a Burgos: cosa è successo e perché l’ha provocata Del Toro

Giulio Ciccone è caduto durante la prima tappa della Vuelta a Burgos. Lungo lo strappo conclusivo di 900 metri al 4,8% di pendenza media che conduceva nella località che dà il nome a questa corsa ciclistica di livello Pro, l’abruzzese è stato estremamente sfortunato ed è finito a terra non per colpe proprie. Quando mancavano 300 metri al traguardo, il portacolori della Lidl-Trek era impegnato in una stretta marcatura ai danni del messicano Isaac Del Toro, altro grande favorito della vigilia in terra iberica.

Lo spagnolo Roger Adrià ha attaccato di prepotenza e si è portato dietro il francese Jordan Labrosse, ma subito dopo è arrivata la pronta risposta di Del Toro. Giulio Ciccone è rimasto in scia all’alfiere della UAE Emirates XRG, ma il messicano ha preso troppo veloce una curva a destra ed è finito a terra. Il ciclista italiano era subito alla sua ruota e non ha avuto il tempo materiale per evitarlo, cadendo egli stesso nel tratto più impegnativo dello strappo.

Il 30enne ha picchiato la spalla destra e si è subito toccato l’articolazione con la mano sinistra, poi è giunto al traguardo in 83ma posizione con un ritardo di 1’27” dal vincitore. L’auspicio è che Giulio Ciccone, reduce dalla splendida vittoria alla Classica di San Sebastian, non si sia infortunato e che possa proseguire normalmente il proprio impegno in questo evento di cinque frazione. La Vuelta a Burgos è un evento di preparazione alla Vuelta di Spagna, che scatterà il prossimo 23 agosto da Torino e dove l’azzurro vuole recitare un ruolo da protagonista. Si attendono aggiornamenti dalla squadra.

VIDEO CADUTA GIULIO CICCONE