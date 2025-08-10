Giro di Polonia: McNulty domina la cronometro finale e conquista la classifica generale

È Brandon McNulty il vincitore dell’82° Giro di Polonia. Lo statunitense del Team UAE Emirates XRG ha dominato la cronometro finale di Wieliczka, terminando i 12.5 chilometri previsti con il crono di 14’31”, prendendosi il successo nella corsa a tappe polacca (primo americano a riuscirci). Tanta Italia nella frazione finale, con tre italiani dietro al vincitore e ben cinque in top 10.

Seconda posizione per un ottimo Lorenzo Milesi che, fino alla fine, ha accarezzato il sogno del successo di tappa. Dodici i secondi di ritardo dell’azzurro della Movistar, che si è dovuto arrendere a un McNulty perfetto. Alle sue spalle Matteo Sobrero (Red Bull Bora Hansgrohe), che ha chiuso con 15″ di ritardo, conquistando così il terzo posto nella classifica finale.

Quarta posizione nella crono conclusiva per Antonio Tiberi, con 15″93 da McNulty. L’azzurro della Bahrain Victorious, pienamente in lotta alla vigilia per la vittoria finale, ha dovuto fare i conti con una prova contro il tempo perfetta dello statunitense. Hanno poi completato la top 10 Marco Frigo (Israel Premier Tech, +25″) e Alberto Bettiol (XDS Astana Team,+26″).

La classifica finale, con dieci atleti in 29″ secondi prima della crono conclusiva, vede quindi trionfare Brandon McNulty, seguito proprio da Antonio Tiberi che chiude a 29″ dall’americano. Terzo posto in rimonta per Matteo Sobrero, con un distacco di 37 secondi. Chiude in quinta posizione finale Victor Langellotti (Ineos Greandiers), che non è riuscito a custodire la maglia gialla fino in fondo, cedendo su un terreno non congeniale.