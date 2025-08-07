Giro di Polonia 2025: Paul Magnier si impone allo sprint nella quarta tappa

Una volata di prepotenza regala la vittoria a Paul Magnier nella quarta tappa del Giro di Polonia 2025. Il transalpino della Soudal Quick-Step ha dominato sullo strappo di Cieszyn, andandosi a prendere il successo numero dieci da professionista. Resta leader della classifica generale Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

Tre corridori polacchi hanno tentato la sortita nella prima fase di gara: Filip Maciejuk (Red Bull Bora Hansgrohe), Pawel Bernas e Michal Pomorski (Mazowsze Serce Polski). Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio agli attaccanti.

Maciejuk nella fase finale della tappa è rimasto in solitaria, prima di essere raggiunto da uno scatenato Lorenzo Milesi (Movistar), nuovamente all’attacco. La coppia italo-polacca è stata agguantata in vista della volata dal lavoro della Alpecin – Deceuninck.

Volata di gruppo quindi, su un arrivo in leggera salita: Paul Magnier ha dominato lo sprint, imponendosi praticamente per distacco sul leader della classifica a punti, il vincitore di ieri Ben Turner (INEOS Grenadiers). Terza piazza per Tim Torn Teutenberg (Lidl – Trek), migliore degli italiani Alberto Bettiol (XDS Astana), dodicesimo.