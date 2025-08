Giro di Polonia 2025, Olav Kooij fa sua la volata nella prima tappa

Olav Kooij mette la sua firma sulla prima tappa del Giro di Polonia. L’olandese della Visma| Lease a Bike era il favorito della vigilia e ha rispettato i pronostici, trionfando sul traguardo di Legnica. Si tratta della quarantaduesima vittoria in carriera per Kooij, la sesta in questa stagione, comprese le due conquistate al Giro d’Italia.

Il velocista della Visma ha battuto in volata il francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step) e l’australiano Jensen Plowright (Alpecin – Deceuninck). A completare le prime cinque posizioni ci sono l’olandese Maikel Zijlaard (Tudor) e il britannico Ethan Vernon (Israel Premier-Tech). Non ci sono italiani in Top-10 ed il migliore è stato Giosuè Epis (Arkéa – B&B Hotels) in diciassettesima posizione.

Una tappa caratterizzata dalla fuga che ha visto protagonisti l’olandese Lars Boven (Alpecin-Deceuninck), il francese Donovan Grondin (Arkea-B&B Hotels) ed il polacco Patryk Stosz (Nazionale Polonia). Il gruppo guidato dalla Visma | Lease a Bike ha sempre gestito benissimo il distacco dai fuggitivi, che sono stati ripresi a poco meno di quaranta chilometri dall’arrivo.

Da quel momento è stato un lungo avvicinarsi allo sprint, con le squadre dei velocisti che si sono messe in azione. Tanto nervosismo e anche tensione, con una caduta nella seconda parte del gruppo. Il tedesco Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) ha provato ad anticipare tutti, ma la Visma ha trainato perfettamente Kooij, che è uscito perfettamente di ruota ed ha vinto, battendo Magnier e Plowright, vestendo così la maglia di leader della classifica generale.