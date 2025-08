Giro di Polonia 2025: Ben Turner si aggiudica una tappa stravolta dalla caduta. Terzo Bagioli

Giornata particolare al Giro di Polonia. La terza tappa, con partenza ed arrivo in quel di Wałbrzych, ha visto la neutralizzazione dei tempi a causa di una caduta che ha coinvolto anche l’ex leader della classifica generale. Ad imporsi in uno sprint ristretto è il britannico Ben Turner (Ineos Grenadiers), alla seconda vittoria della carriera due anni dopo la prima.

Dieci corridori sono riusciti a guadagnare un deciso margine nella prima fase di gara: Timo Kielich e Fabio Van Den Bossche (Alpecin – Deceuninck), Piere Thierry (Arkéa – B&B Hotels), Anthony Perez (Cofidis), Rèmi Cavagna (Groupama – FDJ), Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step), Reuben Thompson (Lotto), Kelland O’Brien (Team Jayco AlUla), Ice Schelling (XDS Astana Team) e Mateusz Gajdulewicz (Mazowsze Serce Polski).

Di questi attaccanti sono riusciti a resistere O’Brien e Reinderink che sono stati raggiunti da un gruppo scatenato sull’ultima ascesa verso Przełęcz Niedźwiedzica. Al contrattacco sono partiti dal plotone Diego Ulissi (XDS Astana) e da Lorenzo Milesi (Movistar Team), con il solo O’Brien a restare attaccato alla coppia tricolore. Nella successiva discesa bruttissima caduta in gruppo: coinvolto anche Paul Lapeira, leader della classifica generale, costretto al ritiro. Neutralizzazione parziale della corsa, poi ripartenza per gli ultimi 20 chilometri.

I tre al comando sono stati raggiunti praticamente in vista dell’ultimo chilometro. Volata molto confusionaria per un plotoncino ristretto: a lanciarla alla perfezione il padrone di casa Kwiatkowski da ultimo uomo per Ben Turner che ha finalizzato al meglio. Alle sue spalle Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) ed Andrea Bagioli (Lidl-Trek).