Giro di Germania 2025, Van Poppel declassato e Wærenskjold vince la terza tappa

Søren Wærenskjold si è imposto nella terza tappa del Giro di Germania 2025. Il velocista della Uno-X Mobility ha rafforzato così la propria leadership nella classifica generale al termine di uno sprint decisamente caotico sul traguardo di Kassel. A vincere, infatti, era stato l’olandese Danny Van Poppel (Red Bull-Bora-hansgrohe), ma il campione nazionale dei Paesi Bassi è stato poi declassato al 33° posto per alcune manovre decisamente irregolari nel bloccare il tentativo di rimonta del britannico Matthew Brennan (Visma| Lease a Bike), che ha rischiato anche di cadere.

Per Wærenskjold si tratta della diciassettesima vittoria in carriera ed è la seconda in questo Giro di Germania, dopo quella ottenuta nella cronometro del prologo. Grazie a questo successo il norvegese consolida ulteriormente il suo primato in classifica generale, portando a 10 secondi il vantaggio sull’ecuadoregno Jonathan Narvaez (INEOS Grenadiers) e a 15 sull’americano Riley Sheenan (Israel-Premier Tech). Domani ci sarà l’ultima e conclusiva tappa con arrivo a Magdeburgo e Wærenskjold ha tutte le possibilità di mantenere la maglia di leader.

La corsa è stata animata inizialmente da una fuga a tre composta dall’austriaco Marco Haller, dal tedesco Jannik Steimle e dall’olandese Enzo Leijnse. Giornata no per Jonathan Milan, che si è staccato a circa 90 chilometri dall’arrivo, con il velocista della Lidl-Trek che così ha alzato bandiera bianca in un possibile arrivo in volata.

La volata finale ha visto dunque Van Poppel trionfare, ma successivamente essere squalificato. Vittoria dunque per Wærenskjold davanti al francese Emilien Jeanniere (Total Energies) e al britannico Samuel Watson (INEOS Grenardiers). Buon sesto posto per il giovane azzurro Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step), mentre ha chiuso nono Edoardo Zambanini (Bahraih-Victorious).