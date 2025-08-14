Giro di Danimarca: Söderqvist si prende la cronometro di Keterminde. Terzo Pedersen, resta leader

Colpaccio di Jakob Söderqvist Giro di Danimarca. Il giovanissimo corridore in forza alla Lidl-Trek si è aggiudicato la terza tappa della corsa nordica, una prova contro il tempo di 14.3 km con partenza ed arrivo in quel di Kerteminde, mettendo la ciliegina sulla torta ad una prestazione da capogiro, in particolar modo nella seconda sezione.

Davvero una prova di alto profilo quello del classe 2003, capace di fermare il cronometro in 15:28.08 dopo aver chiuso in testa anche il primo intermedio, dove ha segnato 8:11.09. Al secondo posto si è invece accomodato Il belga Alec Segaert (Lotto), bravo a mettere il turbo dopo il primo intermedio arrivando al traguardo con un gap di 0.05. Si è invece dovuto accontentare della terza posizione il beniamino di casa Mads Pedersen (Lidl-Trek). Il danese infatti, arrivando a metà prova praticamente appaiato al primo della classe, ha perso qualcosa prima dell’ultimo chilometro, chiudendo i conti con un distacco di 0.14 secondi.

Quarto posto poi per Niklas Larsen (BS- PL Betlon Bornholm, +0:14) seguito dal connazionale Johan Price-Pejtersen (Alpecin – Deceuninck, +0:18), dal norvegese Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility, 0:24) e dagli altri padroni di casa della Lidl-Trek Matthis Skjelmose (+0.25) e Soren Kragh Andersen (+0:27).

In ottica classifica generale, Mads Pedersen rimane al comando delle operazioni con 6:28:29, seguito dal già citato Larsen, ora secondo a 0:10 e da Söderqvist, artefice di un vistoso balzo in avanti con ben ventisette posti scalati. Il vincitore di oggi è infatti terzo a +0:14. Domani, venerdì 15 agosto, si correrà il tappone di 226.9 km, con partenza da Svendborg ed arrivo a Vejle.