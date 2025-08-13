Giro di Danimarca 2025, Søren Wærenskjold anticipa tutti a Gladsaxe, Pedersen rimane in testa alla generale

È Søren Wærenskjold il vincitore della seconda tappa del Giro di Danimarca 2025. Il norvegese della Uno-X Mobility ha vinto di potenza la volata sull’arrivo di Gladsaxe, conquistando la 15ma vittoria della carriera. Il 25enne nativo di Mandal è riuscito ad anticipare il belga Steffen De Schuyteneer (Lotto) ed il francese Axel Zingle (Team Visma Lease a Bike). Mads Pedersen chiude in nona posizione e rimane in testa alla generale.

La frazione, di soli 110.5 chilometri, è partita da Rødovre con la fuga di ben sette corridori: Rasmus Bogh Wallin (Uno-X Mobility), Sebastian Nielsen (Unibet Tietema Rockets), Mads Andersen e Matias Malmberg (AIRTOX-Carl Ras), Anton Muller (Team Novo Nordisk), Magnus Machholdt (Team Give Steel – 2M Cycling Elite) e Boas Lysgaard (BHS – PL Beton Bornholm).

I sette attaccanti hanno affrontato uniti i due GPM di giornata, lo Spydbakken (300 metri al 5,7% di pendenza media) ed il Damvadvej (200 metri al 4,3% di pendenza media), prima di entrare nel circuito finale. Il gruppo, sempre molto vicino, è riuscito pian piano a riprendere tutti i componenti della fuga, con gli ultimi due (Wallin e Malmberg) riassorbiti a 2 chilometri dal traguardo.

Da qui è partita la lotta per le posizioni della volata finale, conquistata dal norvegese Søren Wærenskjold. L’uomo della Uno-X Mobility ha, di potenza, anticipato il belga Steffen De Schuyteneer (Lotto) ed il francese Axel Zingle (Team Visma Lease a Bike), conquistando la seconda vittoria della stagione. Sempre in vetta alla classifica Mads Pedersen (Lidl-Trek), vincitore della prima tappa.