Giro di Danimarca 2025: Pedersen conquista il tappone e mette un’ipoteca sulla vittoria finale

Mads Pedersen si prende il tappone e mette una serissima ipoteca sulla vittoria del Giro di Danimarca 2025. Il padrone di casa si è infatti imposto in solitaria nella quarta frazione della corsa nordica che ha visto un percorso lungo 226.9 km con partenza da Svendborg ed arrivo da Vejle, arrivando al traguardo in cinque ore e dodici minuti.

Una gara di altissimo profilo quella compiuta dal corridore in forza alla Lidl-Trek, il quale ha rotto gli indugi al km numero 97, quando ne mancavano ancora 68 alla fine, dando poi inizio ad una fuga individuale di ben 30 km che gli ha concesso di arrivare con margine al termine del tracciato accolto dal calore contagioso del pubblico di casa.

Dietro di lui si è piazzato invece Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck) che, con un ritardo di ventuno secondi, ha trovato la seconda posizione seguito dal francese Antoine L’Hote (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team), terzo a 32″, davanti mal ceco Matyas Kopecky (Team Novo Nordisk), quarto a 33″, oltre che al danese Anders Foldager, quinto a 34″. Solo nono Niklas Larsen (BHS – PL Beton Bornholm), attardato di 36 secondi e praticamente conscio di aver vanificato la possibilità si sferrare l’attacco per la vittoria finale.

Quando manca infatti soltanto un appuntamento alla fine della competizione, Pedersen guida le operazioni con la bellezza di 48″ di vantaggio rispetto all’appena citato Larsen, secondo davanti a Kubis, ora terzo a 53″ dopo aver scalato di una posizione rispetto a ieri. Domani, sabato 16 agosto, si disputerà l’ultima tappa: 157.4 km da Hobro a Silkeborg.