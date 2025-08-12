Ciclismo
Giro di Danimarca 2025, la corsa si apre con la prepotente volata di Pedersen
Mads Pedersen della Lidl-Trek si aggiudica la prima tappa della trentacinquesima edizione del Giro di Danimarca, la Nexø-Rønne di 178,3 chilometri. L’alfiere della Lidl-Trek si impone con una prepotente volata grazie a cui regola un gruppetto di nove corridori che avevano animato la corsa. Il danese precede lo slovacco Lukáš Kubiš della Unibet Tietema Rockets e il connazionale Niklas Larsen della BHS – PL Beton Bornholm.
In classifica generale Mads Pedersen, al successo numero cinquantasei della sua carriera, guida con quattro secondi di vantaggio su Lukáš Kubiš della Unibet Tietema Rockets e cinque sul connazionale Niklas Larsen. In quarta posizione si trova Julius Johansen, staccato di otto secondi.
Ad animare la frazione l’azione dei fuggitivi di giornata: il belga Victor Vercouillie della Team Flanders – Baloise, il danese Julius Johansen della UAE Team Emirates-XRG, il norvegese Marius Innhaug Dahl della Decathlon AG2R La Mondiale Development Team, i danesi Magnus Bak Klaris della Airtox – Carl Ras e Conrad Haugsted della Team ColoQuick, il lettone Mārtiņš Pluto della Beat Cycling Club. I battistrada toccano un vantaggio massimo di due minuti, a sessantotto chilometri dal termine il lettone Mārtiņš Pluto si stacca e perde contatto.
A meno di cinquanta chilometri dalla fine Mads Pedersen accelera più volte per rendere la corsa selettiva e sullo strappo di Helligpeder il gruppo si spacca. L’alfiere della Lidl-Trek tenta una nuova accelerazione a 34 chilometri dall’arrivo, lo segue a ruota lo slovacco Lukáš Kubiš della Unibet Tietema Rockets, pochi metri più tardi il drappello si allarga con l’arrivo del norvegese William Blume Levy della Uno-X Mobility, di Niklas Larsen della BHS – PL Beton Bornholm e del danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek.
Sull’ultimo passaggio sullo strappo di Helligpeder Julius Johansen della UAE Team Emirates-XRG e Magnus Bak Klaris della Airtox – Carl Ras prendono il comando solitario della corsa. A dieci dall’arrivo il plotoncino trascinato da Pedersen raggiunge il duo di testa, si forma così un gruppo di dieci uomini.