Ginnastica Ritmica, Sofia Raffaeli: “Una medaglia di bronzo di cui vado molto fiera”

Sofia Raffaeli ha vinto la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale ai Mondiali 2025 di ginnastica ritmica, in corso di svolgimento a Rio de Janeiro. Per la fuoriclasse marchigiana si tratta del terzo podio consecutivo in una rassegna iridata, dopo la storica medaglia d’oro vinta nel 2022 e l’argento conquistno nel 2023. In mezzo c’è anche la meravigliosa medaglia di bronzo ottenuta alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Queste le parole di Raffaeli dopo la vittoria del bronzo mondiale: “Sono molto soddisfatta di questa finale. Ho conquistato la medaglia di bronzo e ne vado molto fiera. Tutto questo non era possibile senza tutte le persone che mi hanno seguito da dopo l’Olimpiade fino ad ora. Ci sono tantissime persone che mi hanno sostenuto, mi hanno aiutato in questo percorso bellissimo. Questa medaglia la dedico soprattutto alla mia famiglia, alla Ginnastica Fabriano che mi ha sempre sostenuto e alla mia casa, alla federazione che in questo periodo mi ha aiutato tanto e mi ha dato l’opportunità di gareggiare per l’Italia a questo mondiale pazzesco, e poi anche alle Fiamme Oro che mi seguono sempre”.

Il Mondiale di Sofia Raffaeli non è certamente finito, visto che parteciperà anche alle finali individuali (dove sarà presente anche Tara Dragas). La campionessa azzurra è riuscita a qualificarsi al cerchio con il settimo accredito, alla palla con il quinto riscontro e alle clavette con il terzo punteggio.

Raffaeli ha dato dunque l’appuntamento a domenica per scrivere un’altra pagina di storia: “Ovviamente domenica ci saranno le finali per attrezzo, sia io che Tara ci saremo, quindi mi raccomando seguiteci e fate tanto tifo”.