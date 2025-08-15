Ginnastica ritmica, le convocate dell’Italia per i Mondiali di Rio: 8 azzurre in gara tra individualiste e squadra

Sono 8 le convocate dell’Italia per i Mondiali senior 2025 di ginnastica ritmica, in programma da mercoledì 20 a domenica 24 agosto a Rio de Janeiro, in Brasile: saranno infatti in gara sia due individualiste azzurre che la squadra, composta da 6 atlete.

Nel corso della 41ma edizione della rassegna iridata, che andrà in scena al Parque Olimpico di Barra da Tijuca, l’Italia punterà a stupire: le due individualiste italiane saranno le agenti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, Sofia Raffaeli, già oro iridato a Sofia nel 2022 e bronzo olimpico a Parigi 2024, e Tara Dragas.

La squadra azzurra sarà composta invece da Laura Paris, Alexandra Naclerio, Giulia Segatori (tutte in quota Aeronautica Militare), Sofia Sicignano, Chiara Badii (entrambe della Raffaello Motto) e Laura Golfarelli (Eurogymnica).