Ginnastica, Cina vittoriosa nel trampolino sincronizzato femminile dei World Games

A Chengdu (Cina) si dà un seguito ai World Games, la competizione multisportiva riservata alle discipline che non godono della ribalta olimpica. La ginnastica è presente alla dodicesima edizione della manifestazione nata nel 1981 con acrobatica, aerobica, parkour e trampolino (non l’individuale, che figura nel programma dei Giochi).

In attesa di assistere alle prestazioni della formazione italiana tra aerobica e parkour, sono stati quest’oggi assegnati i titoli nella prova maschile dell’acrobatica e nel trampolino. Relativamente alla menzionata acrobatica, la compagine di Israele ha prevalso col punteggio complessivo di 29.890, precedendo l’Ucraina (28.860), la Gran Bretagna (28.110) e la Cina (26.130), che ha ricevuto una penalità di 0.700.

Nel trampolino doppio mini femminile, la portoghese Diana Gago si è imposta nella finale per l’oro contro l’americana Grace Harder con lo score di 26.200. Nel confronto per il bronzo la spagnola Melania Rodriguez (26.900) è stata decisamente più convincente della canadese Gabriella Flynn (25.700). Nella gara del trampolino sincronizzato femminile, riservato alle squadre, la Cina ha sbaragliato il campo con 51.340, piegando nel derby asiatico il Giappone (50.500). A completare la top-3 è stato il Canada (47.740), vincente nella sfida per il terzo gradino del podio contro la Gran Bretagna.

A chiudere il programma odierno è stato l’atto conclusivo del trampolino elastico maschile. Lo statunitense Kaden Brown ha ottenuto il punteggio migliore di 32.000, facendo meglio nel confronto per il metallo più pregiato dell’azero Tofig Aliyev (30.500). Nella finale per il bronzo, il britannico Fred Teague ha conquistato 28.500, rispetto ai 24.900 dell’australiano Ethan McGuinness.