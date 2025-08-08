Ginnastica, acrobatica e trampolino assegnano le prime medaglie ai World Games. L’Italia attende i suoi big

A Chengdu (Cina) sono incominciati i World Games anche per l’universo della ginnastica che partecipa a questa rassegna multisportiva riservata alle discipline che non godono della ribalta a cinque cerchi. Le discipline che sono protagoniste alle Olimpiadi, come ad esempio ginnastica artistica e ginnastica ritmica, non vanno in scena nella dodicesima edizione della manifestazione nata nel 1981, dunque c’è spazio per acrobatica, aerobica, parkour, trampolino elastico (non l’individuale presente ai Giochi).

L’Italia partecipa all’evento nell’aerobica e nel parkour, dunque nella prima giornata di gare riservata ad alcune specialità di acrobatica e trampolino non era diretta interessata e bisognerà aspettare i prossimi giorni per vedere all’opera gli azzurri, che possono puntare in alto nelle gare a cui hanno deciso di prendere parte. Di seguito i risultati delle prove odierne che assegnavano medaglie in terra asiatica.

GINNASTICA ACROBATICA. Le belghe Maysae Bouhouch e Silke Macharis hanno vinto la gara a coppie femminili con il punteggio di 28.620, battendo le ucraine Anhelina Cherniavska/Ruzanna Vecheruk (28.270) e le portoghesi Beatriz Carneiro/Ines Faria (27.770). Tra le coppie miste, invece, sigillo degli ucraini Yevfrosyniia Kryvytska e Ivan Labunets (29.110), che si sono lasciati alle spalle i portoghesi Lara Fernandes e Guilherme Henriques (28.540) e gli israeliani Yonatan Fridman e Amy Refaeli (28.250).

TRAMPOLINO ELASTICO. I portoghesi Gabriel Albuquerque e Lucas Santos si sono imposti con il riscontro di 31.790, regolando gli olandesi Rier Veldhuizen e Jordy Mol (15.810) nel confronto per la medaglia d’oro. I tedeschi Caio Lauxtermann e Fabian Vogel sono saliti sul terzo gradino del podio dopo aver dominato l’atto conclusivo per il bronzo contro i francesi Florestan Riou e Julian Chartier (52.450 a 5.660).