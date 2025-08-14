Giannis Antetokounmpo a rischio per Eurobasket 2025? Problemi con l’assicurazione NBA

Per la partecipazione di Giannis Antetokounmpo a Eurobasket 2025 ormai è corsa contro il tempo. La superstar greca dei Milwaukee Bucks non ha infatti ancora ottenuto l’ok a scendere in campo con la nazionale ellenica a causa di un problema legato alla sua assicurazione sugli infortuni e sul salario.

La pratica, già risolta da altri “Big” come Nikola Jokic (Serbia) e Luka Doncic (Slovenia), vede la federazione greca impegnata nel cercare di sistemare le cose pensando alla possibilità di schierare Giannis in alcune partite di preparazione che mancano verso lo start del torneo continentale, ma soprattutto all’esordio nella manifestazione, prevista per il 28 agosto alle ore 20.30 contro l’Italia di Gianmarco Pozzecco (che sosterrà un test contro i greci anche il 22 agosto, ndr).

Il tutto verte sul fatto che, in caso di infortunio grave di Antetokounmpo, la polizza non copra la grande somma economica relativa al contratto del giocatore con i Milwaukee Bucks (quasi 50 milioni di dollari annui, ndr).

Vedremo quindi nei prossimi giorni come si svilupperà la questione Antetokounmpo: il giocatore nel frattempo continua ad attendere disposizioni da una parte o dall’altra.