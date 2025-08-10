Gianmarco Tamberi si riscatta ma non decolla a Heilbronn: strada in salita verso Tokyo

Il 2.12 di Caorle era troppo brutto per essere vero, ed infatti Gianmarco Tamberi ha scelto di modificare la sua programmazione per tornare in gara a una sola settimana di distanza dal flop dei Campionati Italiani Assoluti. Gimbo ha preso parte al meeting di Heilbronn, in Germania, saltando 2.20 alla seconda prova e fermandosi poi con tre errori a 2.24.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2021 ha aggiunto dunque quattro centimetri al personale stagionale, il 2.16 d’esordio al Golden Gala di inizio giugno a Roma, facendo un netto passo avanti rispetto alla pessima prestazione di sette giorni fa ma restando ancora molto lontano da misure potenzialmente competitive per ambire ad una medaglia iridata.

Nella gara tedesca odierna il fuoriclasse marchigiano (in pedana con la mezza barba) ha superato al primo colpo i 2.10 ed i 2.15, commettendo poi un evidente errore a 2.20 prima di effettuare il suo miglior salto dell’anno. Tamberi ha chiuso in quarta posizione, mentre la vittoria è andata al padrone di casa Tobias Potye con 2.27 davanti al neozelandese Hamish Kerr (2.24) e al ceco Jan Stefela (2.24).