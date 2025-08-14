Gianmarco Tamberi è diventato papà: nata Camilla ad Ancona

Un lieto giorno per Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico di salto in alto di Tokyo 2020 ha arricchito il proprio percorso di qualcosa di unico e gratificante. L’atleta tricolore è diventato papà di Camilla, nata all’ospedale Salesi di Ancona alle 14.15.

“Siamo molto felici per lui e facciamo i migliori auguri alla sua famiglia. Il fatto che abbia scelto la nostra struttura è la dimostrazione di fiducia nel Salesi, che svolge un lavoro di qualità“, ha commentato Marco Armando Gozzini, direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. Fiocco rosa per Gimbo, primogenita per lui e la moglie Chiara Bontempi.

Da capire quali saranno le intenzioni in vista dei Mondiali di Tokyo per chi è stato leader mondiale dell’anno nelle ultime due stagioni (2,36 per il titolo iridato nel 2023 a Budapest, 2,37 vincente nel 2024 agli Europei di Roma). “A papà Gianmarco, a mamma Chiara e alla neonata vanno i migliori auguri del presidente FIDAL Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l’atletica italiana“, ha scritto la FIDAL.