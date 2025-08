Giaconino Lasarcina: “L’Italia mi accolto, ho scoperto il baseball in ospedale. Sogno Los Angeles 2028”

Giaconino Lasarcina è stato l’ospite dell’ultima puntata di Strike Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il ricevitore di Collecchio ha parlato a 360° sulla sua carriera, sul suo presente e sugli obiettivi futuri, partendo dalla convocazione nell’Italia Under 23 in vista dei prossimi Campionati Europei.

“Sono davvero felice – esordisce – Sono pronto per vivere una bella esperienza nella quale proveremo ad andare il più lontano possibile come accaduto a Praga. In quella occasione ero in grande forma e sentivo la fiducia mia, della squadra e dell’allenatore. Ero confidente sia in battuta sia in difesa”.

Il classe 2003 racconta poi su cosa si stia concentrando maggiormente a livello di lavoro in campo: “Ora che siamo nel corso della stagione provo poche battute, penso 60-80 al giorno, poi faccio palestra. Non faccio tanto. Quando siamo in off-season, invece, faccio tutto quello che posso per migliorare, provo anche 150 giri di mazza al giorno. Mi alleno prima da ricevitore, poi a livello di difesa”.

Il giocatore originario del Venezuela spiega poi come ha iniziato a giocare a baseball: “Da bambino ero malato in ospedale, allora un giorno mio padre si è presentato nella mia stanza con una mazza e una pallina. Da quel momento ho iniziato a giocare ogni giorno, poi con gli amici e ora sono in Italia. Tutto bellissimo. Come ho fatto ad arrivare qui? La storia è particolare. Avevo smesso di allenarmi, poi quando ho ripreso, il secondo giorno, sono stato visto da un mio vecchio allenatore. Mi ha detto che c’era questa opportunità e l’ho sfruttata”.

E ora Lasarcina è a Collecchio. “Dopo l’esperienza con il Settimo, che forse è una società più familiare, a Collecchio vedo che le cose sono un po’ diverse. C’è maggiore professionalità e la voglia di arrivare ogni anno ai play-off come accaduto ora. Contro Bologna? Sarà dura ma dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto con buona attitudine e aggressività. Vogliamo vincere e proveremo a farlo con le nostre armi”.

Si chiude con gli obiettivi. Personali e non. “Come giocatore voglio migliorare e sto provando tanti giri di mazza proprio per quel motivo. Voglio migliorare in battuta. A chi mi ispiro? A grandi campioni della MLB come Perez, Molina e Contreras. Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 con l’Italia? Io lo voglio, ma bisogna compiere un passo alla volta. Prima di tutto sono concentrato per il percorso con l’Under 23, poi ci sarà anche l’Europeo Elite e non so se ne farò parte visto il livello dei compagni”.

