Gauff spiega i suoi problemi di servizio: “È un problema biomeccanico che mi stressa molto”

Coco Gauff ha vinto un’autentica maratona al primo turno dello US Open 2025. La testa di serie numero ha regolato 6-4 6-7(2) 7-5 l’australiana Ajla Tomljanovic in tre ore di gioco. Al secondo turno la giocatrice americana è attesa dall’impegnativo test contro la croata Donna Vekic.

Nella conferenza stampa post partita la giocatrice statunitense, vincitrice del Roland Garros 2025, si è soffermata sul percorso che sta seguendo per provare a modificare la meccanica del suo servizio e a renderlo così un’arma ancora più efficace. Gauff ha illustrato le difficoltà incontrate e ha spiegato il processo che sta affrontando.

Sullo stress derivante dall’aver apportato questa modifica alla meccanica poco prima di un Grande Slam: “Ho passato così tanto tempo in campo a servire la scorsa settimana che alla fine mi è venuta la spalla. Ho cambiato la mia meccanica di servizio e non è facile tornare alle vecchie abitudini in situazioni di pressione. So che devo mantenere il nuovo movimento a prescindere perché, a lungo termine, sarà positivo, ma non è facile perché cambiare un colpo a questo punto è come imparare una nuova lingua. Sento che quello che sto facendo ora ha senso, anche se continuo a commettere errori e a non servire molto velocemente, ho solo bisogno di più tempo. Non c’è nessun problema mentale con il servizio; “È tutta una questione di biomeccanica, quindi questo cambiamento mi aiuterà a medio termine“.

Sulla collaborazione con Gavin MacMillan: “Mi fido ciecamente di lui perché la scienza e i fatti supportano le sue teorie. Stiamo insieme solo da una settimana e la verità è che mi sento molto stressata perché apportare un cambiamento del genere in uno Slam non è il massimo, avrei preferito che fosse in un WTA 500. Devo avere fiducia nel lavoro che stiamo facendo e so che nel tour asiatico avrò molto più tempo per perfezionare la nuova meccanica“.