Frederic Vasseur: “Eguagliato il passo della McLaren, poi il crollo. Pressione gomme? Da investigare”

Charles Leclerc ha concretamente assaporato la possibilità di vincere il GP di Ungheria, tappa del Mondiale andata in scena sul circuito dell’Hungaroring, ma poi il segno si è spento nell’ultimo terzo di gara. Il pilota della Ferrari è scattato dalla pole position dopo la magia confezionata nelle qualifiche di ieri, è rimasto al comando della gara e ha impostato una prova autorevole in testa, ma dopo la seconda sosta ai box ha dovuto fare i conti con un crollo verticale delle prestazioni.

Il monegasco ha iniziato a perdere progressivamente terreno e ha dovuto assistere alla fuga delle McLaren guidate da Lando Norris e Oscar Piastri, poi a dieci giri dal termine ha subito anche il sorpasso da parte di George Russell con la sua Mercedes e ha così concluso al quarto posto. L’alfiere del Cavallino Rampante ha espresso la propria amarezza per non essere riuscito a concretizzare una delle poche occasioni di vincere in questa annata agonistica, ma qual è il motivo del crollo verticale avuto dalla Ferrari?

Il team principal Frederic Vasseur ha provato a fornire una spiegazione ai microfoni di Sky Sport F1, parlando di un possibile problema di pressione gomme: “Probabile, ma dobbiamo investigare. Il gap non era enorme, ma è vero che nei primi due stint eravamo in controllo e, addirittura, nel primo eravamo anche riusciti a creare un piccolo margine su Piastri. Nel secondo stint eravamo più sotto pressione, ma siamo comunque riusciti a gestire bene il primo posto. Nell’ultimo avevamo due secondi di distacco nel passo dalle McLaren, abbiamo perso totalmente la gara: è davvero deludente, perché fino a quel momento eravamo andati molto bene e Charles era riuscito a comandare la gara“.

Un’analisi anche sull’anonima prestazione offerta da Lewis Hamilton, che ha concluso in dodicesima posizione: “Ha subito perso due posizioni al via e poi è rimasto bloccato nel traffico. Era dietro un enorme treno DRS, che era il peggiore scenario possibile, perché se anche hai un passo migliore di chi ti precede non hai alcuna chance di superare ed è stato così per 30 giri. Abbiamo provato poi a fare una sosta, ma non è servita”.

Frederic Vasseur ha poi concluso: “Sabato è stata una buona giornata ma caotica. Anche nella prima parte della gara credo fossimo all’altezza della McLaren come passo. Probabilmente è la prima volta che eguagliamo il loro passo in gara quest’anno ed eravamo anche riusciti a creare un bel margine su Russell. A un certo punto avevamo anche 15 secondi, ma poi abbiamo perso tutto, perdevamo 2 secondi al giro. Dobbiamo capire cosa sia successo negli ultimi 30 giri della gara, ma possiamo anche prendere gli aspetti positivi del weekend, perché in molte fasi abbiamo eguagliato il passo della McLaren“.