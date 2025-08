Frederic Vasseur amaro: “Abbiamo sottovaluto la sfida che doveva affrontare Hamilton”

Il Mondiale di Formula Uno 2025 è andato ufficialmente in vacanza. Un meritatissimo break agostano dopo 14 appuntamenti vissuti tutti d’un fiato. Dopo la ripartenza, rappresentata dal Gran Premio di Olanda di Zandvoort di fine mese, il Circus si concentrerà sulle ultime 10 tappe che ci condurranno fino ad Abu Dhabi. A livello di rincorsa al titolo tutto è assolutamente chiaro e definito: sarà un duello interno alla McLaren tra Oscar Piastri e Lando Norris, divisi da 9 punte.

Il duo papaya non vedeva l’ora di prendersi una pausa per ricaricare le batterie e ripresentarsi nelle migliori condizioni in pista per il grande sogno del primo titolo della carriera. In casa Ferrari, invece, le vacanze arrivano puntuali, ma per un altro motivo. Un motivo totalmente differente. Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno chiuso il weekend dell’Hungaroring letteralmente con il morale sotto i tacchi. L’inglese perchè non riesce proprio ad entrare in sintonia con la sua SF-25, il monegasco perché proprio sulla pista magiara ha vissuto l’ennesimo “tradimento” della sua esperienza in quel di Maranello. Dalla possibile vittoria al quarto posto nei 30 giri conclusivi del Gran Premio di Ungheria.

Due piloti sfibrati, sfiduciati e avviliti. Senza mezzi termini e senza la minima intenzione di nasconderlo. Il 7 volte campione del mondo ha parlato apertamente di peggior stagione della sua vita, di sentirsi “inutile” e che la Ferrari forse farebbe meglio a cambiare pilota. Il nativo di Monte Carlo, invece, ha ammesso di non salvare niente da questa prima parte di 2025 e che è arrivato alle vacanze assolutamente frustrato.

Una situazione per niente semplice da gestire per il team principal Frederic Vasseur che, al netto di un rinnovi di contratto fresco fresco, ha ben poco per cui festeggiare nella sua terza annata al timone della scuderia più famosa del mondo. I suoi piloti (che continuano a difenderlo a spada tratta) sono ben lontani dal potersi definire soddisfatti e felici. Il manager francese ha fatto il punto della situazione: “In una stagione di questo tipo, quando ci sono così tante aspettative e poi si attraversa un brutto periodo, è molto facile arrendersi. Ma Charles non l’ha mai fatto e ha sempre dato il massimo, sostenendo il team e collaborando ottimamente con Lewis“. (Fonte: DAZN Spagna).

Passando al “Re Nero”, invece, la situazione si fa più intricata: “Abbiamo sottovalutato la sfida che Lewis ha dovuto affrontare ad inizio stagione, alla fine veniva da una carriera ventennale nell’ambiente Mercedes e cambiare tutto questo non è facile. Sia Lewis che io abbiamo sottovalutato cosa significasse quel cambiamento, dalla cultura alle persone”.

Ultima battuta sulla situazione generale della Ferrari in un complicato Mondiale di Formula Uno 2025: “Vogliamo disputare una seconda parte di stagione da protagonisti. Sappiamo che la McLaren ha vinto 11 gare su 14 sino a questo momento, ma noi vogliamo centrare qualche successo e massimizzare sempre il nostro potenziale”.