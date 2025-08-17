Francesco Bagnaia sconsolato: “Non sappiamo perché vado così piano, ero più lento di 12″ rispetto al 2024”

Un’altra giornata difficile per Francesco Bagnaia. C’erano delle aspettative diverse nella domenica austriaca, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Spielberg, Pecco aveva vinto dal 2022 al 2024, ma oggi è stato una controfigura di quanto messo in mostra nel passato.

Una prestazione che segue quanto accaduto in questo 2025, annata nella quale il piemontese non si trova con la Ducati e non riesce ad avere quel feeling con la moto. L’ottava posizione di oggi, dopo il disastro della Sprint Race di ieri e il ritiro, alimenta ancor più amarezza nell’animo del centauro nostrano.

“Cosa è successo oggi? Mi piacerebbe saperlo. È un po’ quello che è accaduto in tutta la stagione, succedono cose che fatico a capire. Sono sempre stato veloce qui e oggi invece ho lottato per l’ottavo posto, prendendo 12″ dal leader. È una situazione difficile da accettare ed è un peccato. Andavo più piano dappertutto rispetto al 2024 e ho visto il tempo di gara: mi sono dato dodici secondi. Dall’inizio dell’anno non sappiamo perché ci sono questi problemi“, l’analisi di Pecco ai microfoni di Sky Sport.

“Non sono in grado e non posso entrare nei dettagli tecnici. Nei fatti, venerdì andavo molto forte con gomme usate e questo comportamento c’è stato anche nelle libere del sabato. Nelle qualifiche le sensazioni non sono state delle migliori e nella Sprint è successo quello che è successo. Nuovamente, oggi molto bene nel warm-up e poi in gara siamo tornati ai soliti problemi. Il potenziale c’è, ma non riusciamo a esprimerlo. Gli altri anni ero capace di gestire la gomma dietro, quest’anno non è così“, ha concluso con amarezza Bagnaia.