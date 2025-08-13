World Games
Floorball, la Svezia batte la Finlandia in finale e vince il torneo maschile ai World Games 2025
Svezia, Finlandia, Cechia a Birmingham 2022. Svezia, Finlandia, Cechia a Chengdu 2025. Tre anni dopo il debutto del floorball ai World Games, resta invariata la composizione del podio nel torneo maschile in questa seconda apparizione della disciplina (una versione indoor dell’hockey su ghiaccio, ma senza pattini e protezioni) nella kermesse multisportiva dedicata agli sport tipicamente non olimpici.
La selezione svedese ha centrato dunque il secondo titolo consecutivo ai Giochi Mondiali, battendo la Finlandia nella finale per l’oro con il punteggio di 2-1 grazie ai gol di Filip Eriksson (al 15′ del primo periodo) e Oscar Magnusson Lindholm (al 5′ del secondo tempo). Ininfluente la rete ormai quasi allo scadere del match siglata da Luukas Hyvarinen.
Molto più netto l’esito della finale per il bronzo, con la Cechia che ha travolto la Svizzera per 7-2 confermandosi sul terzo gradino del podio.