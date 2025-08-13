World Games
Floorball, la Finlandia si “vendica”, batte la Svezia e vince l’oro nel torneo femminile dei World Games
La Finlandia centra la vendetta, sportiva si intende. Questa mattina, infatti, la Svezia aveva vinto il torneo maschile di floorball dei World Games 2025 proprio contro la Finlandia. La nazionale bianco-azzurra si è presa la rivincita nel torneo femminile, con le finlandesi che hanno superato le svedesi con il punteggio di 3-2 in una finale davvero emozionante che ha visto un terzo periodo nel quale tutto è stato ribaltato.
La Finale per la medaglia d’oro era un derby scandinavo. La Finlandia se l’aggiudicato con il punteggio di 2-1 contro la Svezia. Il primo tempo si è concluso a reti bianche, quindi grandi emozioni si sono vissute nel secondo parziale. La rete del vantaggio al 6:25 porta la firma di Hanna Nordstrand, quindi raddoppio immediato della stessa Nordstrand al 10:22. La Finlandia si scuote e chiude il secondo parziale con la rete di Milla Nordlund al 14:48 che va a riaprire i giochi.
Nel terzo periodo, infatti, cambia tutto. Le finlandesi prima pareggiano i conti con il 2-2 di Emilia Pietila al 5:35, quindi vanno a segno con il gol della vittoria che porta la firma di Veera Kauppi dopo soli 13 secondi. Nel finale la Svezia prova il tutto per tutto giocando a porta sguarnita, ma il successo va comunque alla Finlandia che, di conseguenza, si aggiudica la medaglia d’oro.
Gli altri risultati. La medaglia di bronzo è andata, invece, alla Svizzera che ha superato con il punteggio di 4-3 la Cechia. Quinta posizione per la Slovacchia che demolisce 13-2 Singapore, quindi settima per la Thailandia che regola 7-4 il Canada.