Tennis
Flavio Cobolli può entrare in top20 nel ranking ATP? Tutti gli scenari a New York
Flavio Cobolli si è qualificato per il secondo turno degli US Open 2025 di tennis e, sfruttando gli scarti superiori di diversi avversari, pur perdendo punti, al momento guadagna tre posizioni nel ranking ATP: l’azzurro scende da quota 2040 a 1990, ma passa dal 26° al 23° posto virtuale.
Per tornare a quota 2040 l’azzurro dovrà superare anche il secondo turno, ma non guadagnerebbe altre posizioni, mentre con l’accesso al quarto turno si porterebbe a 2140, quota che al momento varrebbe il 18° posto virtuale. Per eguagliare il proprio best ranking, invece, Cobolli dovrebbe raggiungere i quarti: 2340 punti e 17ma piazza.
Per ritoccare questa soglia, invece, l’azzurro dovrebbe spingersi in semifinale, portandosi a quota 2740, al 13° posto virtuale. Per entrare in top ten, infine, Cobolli dovrebbe raggiungere la finale, per 3240 punti e la nona posizione, mentre la vittoria del torneo lo proietterebbe a quota 3940, in settima piazza.
RANKING ATP FLAVIO COBOLLI 8 SETTEMBRE
Ranking ufficiale: 2040 punti, 26° posto.
Ranking dopo il passaggio al secondo turno: 1990 punti, 23° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio al terzo turno: 2040 punti, 23° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio al quarto turno: 2140 punti, 18° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 2340 punti, 17° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2740 punti, 13° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio in finale: 3240 punti, 9° posto virtuale.
Ranking in caso di vittoria in finale: 3940 punti, 7° posto virtuale.