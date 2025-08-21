Flavia Pennetta torna a giocare agli US Open: un doppio tutto italiano contro due big. Ci sono Agassi e McEnroe

Flavia Pennetta tornerà in campo agli US Open a dieci ani di distanza dal suo memorabile trionfo ottenuto sul cemento di Flushing Meadows nel 2015. La pugliese conquistò l’unico Slam della sua carriera al termine della leggendaria finale tutta italiana disputata contro Roberta Vinci e annunciò poi il suo ritiro dall’attività agonistica. Questa notte la rivedremo con la racchetta in mano sull’Arthur Ashe Stadium in occasione dell’evento intitolato Stars of the Open.

La 43enne, moglie di Fabio Fognini e nel frattempo diventata apprezzata commentatrice televisiva, farà coppia con Flavio Cobolli (numero 26 del mondo pronto per giocare il torneo di singolare che scatterà domenica 24 agosto, dove tra l’altro sarà testa di serie). Dall’altra parte della rete a New York ci saranno il francese Gael Monfils e l’ucraina Elina Svitolina.

Sono previsti altre tre incontri, sempre di doppio, tra grandi stelle: Coco Gauff e Andre Agassi contro Venus Williams e John McEnroe, Joao Fonseca e Juan Martin Del Potro contro Andy Roddick e Alex Michelsen, Dana Mathewson e Jack Sock contro Bethanie Mattek-Sands e Casey Ratzlaff.