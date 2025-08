Fistball, World Games 2025: c’è anche l’Italia maschile tra le qualificate. I migliori risultati conquistati nella storia

I World Games 2025 si disputeranno a Chengdu (Cina) dal 7 al 17 agosto. Si tratta di una competizione multisportiva riservata sostanzialmente a quelle discipline che non godono della ribalta olimpica e che con cadenza periodica si ritrovano per dare vita a una manifestazione di indubbio prestigio. L’Italia spera di ben figurare dall’alto del suo status di Nazione con più medaglie d’oro conquistate nella storia di una kermesse nata nel 1981 e giunta alla sua dodicesima edizione.

Tra gli sport che saranno presenti nella località asiatica ci sarà anche il fistball, poco conosciuto alle nostre latitudini ma particolarmente diffuso tra Austria, Germania e Svizzera, oltre che in alcune aree sudamericane come Brasile e Argentina. Possiamo assimilarlo alla pallavolo per alcuni aspetti, si gioca all’aperto su erba con una rete a dividere i due campi. Ogni squadra è composta da cinque giocatori, che sono chiamati a colpire la palla con il pugno chiuso (“fist” in inglese) o con l’avambraccio.

A differenza del volley è consentito che il pallone tocchi il suolo una volta (come a tennis), si possono fare massimo tre tocchi prima di rimandare la sfera dall’altra parte della rete e un atleta non può toccare per due volte consecutive (come a pallavolo). Il ruolo del battitore è fondamentale, anche perché non si segue la rotazione come invece è previsto nel volley. Ai World Games 2025 ci sarà anche l’Italia con la formazione maschile, inserita nel gruppo B insieme ad Argentina, Cile, Nuova Zelanda.

Le prime due classificate si guadagneranno la possibilità di disputare i quarti di finale contro la terza e la quarta del gruppo A, quello in cui sono presenti le grandi potenze mondiali: Germania, Austria, Svizzera e Brasile (le prime due di quel raggruppamento accederanno direttamente alle semifinali). Arrivare a fronteggiare uno di questi colossi è l’obiettivo principale degli azzurri, con la consapevolezza che occorrerà poi inventarsi una magia per approdare alle semifinali.

La nostra Nazionale è nei fatti la polisportiva Ssv Bozen, il club altoatesino che tiene viva la tradizione di una disciplina molto affascinante con origini nell’antica Roma e di cui parlò anche Goethe nel suo celebre Viaggio in Italia. Nel 2022 gli azzurri, che durante la stagione disputano il campionato austriaco (in lingua tedesca il gioco è chiamato faustball), conquistarono un bel quarto posto agli Europei disputati a Caldaro (proprio in provincia di Bolzano) e ora proveranno a confermarsi a certi livelli.