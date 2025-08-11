Fistball, l’Italia ottiene due vittorie e giocherà i quarti ai World Games

Splendide notizie per l’Italia per quanto riguarda il torneo maschile di fistball dei World Games 2025 che si stanno disputando a Chengdu (Cina). Gli azzurri, infatti, hanno vinto entrambi i match in programma nella giornata odierna e hanno centrato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

La giornata per gli azzurri ha preso il via con il match contro l’Argentina che si è chiuso sul punteggio di 3-1. Il primo set si è chiuso sul punteggio di 11-9 per i nostri portacolori, quindi 11-9 e pronto riscatto per i sudamericani nel secondo parziale. La nostra nazionale, però, non si è distratta e, dopo un altro 11-9 nel terzo set, chiude facilmente con un 11-5 nel quarto, mandando in archivio il primo impegno di oggi.

Nel secondo impegno della giornata l’Italia era opposta alla Nuova Zelanda e il match è andato subito tutto nella direzione degli azzurri. Un secco 3-0 che permette la qualificazione ai quarti di finale. Il primo parziale si chiude sull’11-5 per i nostri alfieri, quindi 11-9 nel secondo e 11-8 nel terzo. La classifica finale del Gruppo B vede al comando il Cile con 6 punti (3 vittorie su 3 match), quindi seconda l’Italia con 4, terza l’Argentina con 2 e ultima la Nuova Zelanda a quota zero.

Con queste due vittorie fondamentali l’Italia stacca il pass per i quarti di finale dove affronterà la fortissima Austria in una sfida tutt’altro che semplice. Nell’altro match invece, scenderanno in campo Svizzera e Cile. Già in semifinale, invece, Brasile e Germania. Proprio i teutonici saranno la rivale della squadra che uscirà vincente da Italia-Austria che si giocherà domani mattina alle ore 04.30 italiane (le ore 10.30 locali). La semifinale, invece, andrà in scena sempre nella giornata di domani, martedì 12 agosto, alle ore 11.30. La finale per la medaglia d’oro, invece, scatterà mercoledì 13 agosto alle ore 11.00.