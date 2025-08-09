Fistball, Italia sconfitta all’esordio contro il Cile al quinto set nei World Games 2025

È cominciata con una sconfitta il percorso della Nazionale italiana di fistball nei World Games 2025. Gli azzurri, inseriti nel Gruppo B con Cile, Argentina e Nuova Zelanda, sono stati battuti dai cileni 3-2 con i seguenti parziali: 11-13; 11-7; 5-11; 11-3; 13-11.

Una pratica non così conosciuta entro i nostri confini, che ai profani ricorderà sicuramente la pallavolo, disputata all’aperto su un rettangolo verde e con la classica rete a dividere i due campi. Ogni squadra è composta da cinque effettivi, chiamati a colpire il pallone col pugno chiuso, da qui il termine inglese “fist”, o con l’avambraccio. La differenza sostanziale col volley è che il pallone possa toccare terra (una sola volta come nel tennis), mentre nella costruzione dell’azione ci sono i classici tre tocchi.

Compagine tricolore rappresentata dalla polisportiva Ssv Bozen, il club altoatesino che vanta una tradizione di lungo corso in questa particolare disciplina. Ebbene, la formazione allenata da Florian Runer ha cercato di far valere le proprie qualità, iniziando piuttosto bene e conquistando il primo set 13-11.

La formazione sudamericana è venuta fuori alla distanza, evidenziando le problematiche degli azzurri in fase di “ricezione” della palla. In questo modo si giustifica il 13-11 risolutivo del quinto parziale. La squadra italiana sarà nuovamente in campo domani alle 09.00 locali (03.00 italiane) per il match contro gli argentini e ci si augura di raccontare un esito diverso.