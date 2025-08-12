Fistball, Italia eliminata dall’Austria nei quarti di finale: azzurri per il 5° posto ai World Games

Si ferma nei quarti di finale il cammino dell’Italia del fistball maschile ai World Games 2025: gli azzurri cedono all’Austria, vittoriosa con un netto 3-0 (11-7, 13-11, 11-6) in 41 minuti di gioco, in una sfida che si rivela equilibrata soltanto nel secondo set.

Nella prima frazione l’Austria parte meglio e scappa sul 3-0, ma l’Italia accorcia sul 2-3, prima di sprofondare a -4 sul 3-7. Gli azzurri tornano al massimo a -2, toccato sul 5-7, sul 6-8 e sul 7-9, ma nel finale cedono e l’Austria chiude i conti sull’11-7 in 11 minuti.

Nel secondo set l’Italia inizia con un break in avvio sul 2-0, ma poi finisce sotto 2-3: la lotta si fa punto a punto e l’Austria non trova mai il break, anzi sono gli azzurri a passare a condurre sull’8-7. L’Italia torna avanti sul 9-8 ed ha un set point sul 10-9, ma non lo sfrutta. L’Austria ribalta lo score, torna a condurre sull’11-10, ed al secondo set point scappa sul 2-0 grazie al 13-11 in 16 minuti.

Nella terza partita l’Austria trova per prima il break sul 4-2, ma gli azzurri rientrano sul 4-4. L’equilibrio dura fino al 5-5, poi l’Italia cede di schianto: gli austriaci infilano 4 punti consecutivi e volano sul 9-5, per poi ottenere la qualificazione alle semifinali al primo match point, vincendo per 3-0 sull’11-6 dopo 14 minuti.