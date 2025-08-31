Fefé De Giorgi: “Provati i tre schiacciatori e Sani opposto, ai Mondiali bisogna cambiare pelle”

L’Italia ha vinto le tre amichevoli disputate al PalaVela di Torino: dopo aver regolato Turchia e Germania, gli azzurri hanno sconfitto anche l’Olanda per 3-1 nell’ultimo atto della FIPAV Cup, traendo importanti indicazioni in vista dei Mondiali, che si disputeranno nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Ora un paio di giorni di riposo, poi ci si trasferirà in Giappone per l’ultima fase di preparazione che prevede un paio di sfide con i padroni di casa prima del debutto nella rassegna iridata.

Il CT Fefé De Giorgi ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Abbiamo fatto tre partite diverse l’una dall’altra, ma questo ci ha permesso di testare tante soluzioni diverse dopo un bel carico di lavoro durato qualche settimana. C’è stato grande spirito di adattamento e momenti di intensità; ci sono cose da migliorare, come è naturale che sia, però ho visto i ragazzi molto disponibili e costantemente impegnati nella ricerca delle soluzioni di gioco e della voglia di vincere”.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “Stasera ci siamo schierati con i tre schiacciatori in campo e Sani adattato al ruolo di opposto; lui è stato davvero bravo e c’è stato un bel carico di lavoro per lui anche perché quest’anno non ha mai giocato in quel ruolo. L’adattamento è una qualità molto molto importante in una squadra e in un Campionato del Mondo bisogna avere anche la capacità di cambiare pelle per trovare soluzioni differenti che possano eventualmente garantirci di uscire da momenti difficili”.

Il tecnico pugliese si è poi soffermato sulla marcia di avvicinamento ai Mondiali: “Ora partiremo per il Giappone e lì saremo in 15 perché come voi tutti sapete dovremo valutare passo dopo passo le condizioni di Gargiulo per poi scegliere la squadra che giocherà il Mondiale”.