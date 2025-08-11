Fausto Desalu atteso al Meeting di Budapest insieme ad altri tre azzurri: incognita Fabbri

Sono quattro ad oggi gli azzurri iscritti alla quindicesima edizione del Gyulai Istvan Memorial, valevole come decima e penultima tappa stagionale del World Athletics Continental Tour Gold 2025. Il National Athletics Centre di Budapest accoglierà domani tanti big internazionali per un meeting che si preannuncia molto spettacolare e interessante quando manca ormai un mese al via dei Campionati Mondiali di Tokyo.

Test importante nei 200 per Fausto Desalu, autore sin qui di un’ottima stagione (20.12 il suo miglior crono dell’anno) ma ancora alla ricerca del nuovo personale e con il sogno di scendere per la prima volta in carriera sotto i 20 secondi. Italia che verrà rappresentata anche da Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini nei 1500 metri, entrambe in lizza per ottenere un posto nella spedizione azzurra che prenderà parte alla rassegna iridata.

Nell’entry list dell’Hungarian Athletics Grand Prix c’è anche il nome di Leonardo Fabbri, reduce dallo stop precauzionale in Svezia (a metà gara) per un fastidio alla mano. Vedremo dunque se il primatista mondiale stagionale di getto del peso (con il recente 22.82 di Caorle) parteciperà effettivamente al Meeting di Budapest o meno, in base alle sue condizioni fisiche nel percorso di avvicinamento verso Tokyo.

La capitale ungherese ospiterà diversi campioni mondiali in carica e stelle globali come lo svedese Armand Duplantis nell’asta, le giamaicane Shelly-Ann Fraser-Pryce e Shericka Jackson nella velocità, la neerlandese Femke Bol nei 400 ostacoli, il greco Miltiadis Tentoglou nel lungo, il giamaicano Kishane Thompson ed il sudafricano Akani Simbine nei 100.