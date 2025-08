Fausto Desalu vince i 100 ai Campionati Italiani e vede la doppietta. Marek si infortuna

Fausto Desalu ha vinto i 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti, imponendosi a Caorle (in provincia di Venezia) con il tempo di 10.30. Il Campione Olimpico nella 4×100 a Tokyo 2020 è riemerso brillantemente dopo una partenza poco brillante, è risalito di forza e ha avuto la meglio in un arrivo serrato. Le condizioni ambientali non erano delle migliori nella località veneta, dove il freddo ha caratterizzato l’intera serata e dove la pista era anche un po’ umida.

Il velocista lombardo, che in stagione si era spinto a 10.25 in occasione del Roma Sprint Festival, ha offerto una prestazione di efficienza sul rettilineo, utile anche in ottica staffetta quando manca un mese e mezzo ai Mondiali di Tokyo. C’è attesa per rivederlo all’opera nella giornata di domenica sul mezzo giro di specialità, dove poche settimane fa ha stampato un rilevante 20.12 in Germania e spera di avvicinarsi ulteriormente al muro dei venti secondi.

Si preannuncia un bel duello con Eric Marek, fresco di un promettente 10.22, ma si è infortunato nel corso della finale e si è dovuto rialzare. Sul podio sono saliti Bernardo (10.35) e l’ormai ex lunghista Filippo Randazzo (10.38).