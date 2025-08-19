Atletica
Fabbri e Furlani scaldano i motori verso i Mondiali. Cast stellare a Losanna in Diamond League
Tutto pronto a Losanna per l’Athletissima, in programma mercoledì 20 agosto e valevole come tredicesimo appuntamento della Diamond League 2025. Il meeting svizzero rappresenta la penultima tappa di regular season per il massimo circuito internazionale itinerante di atletica, in attesa del Memorial Van Damme a Bruxelles (22 agosto) e delle Finali di Zurigo (27-28 agosto).
L’Italia verrà rappresentata a Losanna da quattro elementi di alto profilo, impegnati in uno degli ultimi test agonistici in preparazione dei Campionati Mondiali di metà settembre a Tokyo. Occhi puntati nel salto in lungo sul campione iridato indoor in carica Mattia Furlani (dopo l’8.26 di Caorle), che dovrà vedersela con alcuni avversari di spessore come il greco Miltiadis Tentoglou, l’australiano Liam Adcock, lo svizzero Simon Ehammer ed i giamaicani Wayne Pinnock, Tajay Gayle e Carey McLeod.
Nuovo banco di prova nel getto del peso per il primatista mondiale stagionale (con il 22.82 degli Assoluti) Leonardo Fabbri, reduce da un incoraggiante secondo posto a Chorzow con 22.10 e chiamato ad una prestazione solida per difendere il singolo punto di vantaggio sul nigeriano Chukwuebuka Enekwechi nella graduatoria generale della Diamond League e ottenere così l’ultimo ticket disponibile per le Finali di Zurigo.
Il toscano troverà in Svizzera anche l’altro azzurro Zane Weir, il vice-campione olimpico Joe Kovacs e quasi tutti i big candidati al podio in vista dei Mondiali: il neozelandese Tom Walsh, il giamaicano Rajindra Campbell ed i tre statunitensi qualificati dai Trials Josh Awotunde, Payton Otterdahl e Adrian Piperi (oltre a Roger Steen). Ancora assente Ryan Crouser, che dovrebbe presentarsi a questo punto direttamente a Tokyo dopo quasi un anno lontano dalle gare.
Atteso anche Lorenzo Simonelli dopo il passo falso di Chorzow in un 110 ostacoli che promette scintille con lo spagnolo Enrique Llopis, lo Jason Joseph, il francese Just Kwaou-Mathey (sotto i 13 secondi in stagione) e gli statunitensi Cordell Tinch, Dylan Beard, Trey Cunningham e Jamal Britt. Cast di altissimo livello nelle altre specialità, grazie alla partecipazione di alcune stelle internazionali del calibro di Noah Lyles sui 100, Masai Russell nei 100hs, Keely Hodgkinson ed Emmanuel Wanyonyi negli 800, Yaroslava Mahuchikh nell’alto ed Emmanouil Karalis nel salto con l’asta in occasione del tradizionale prologo “City Event” che si terrà oggi pomeriggio