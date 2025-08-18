Fabbri e Furlani puntano in alto a Losanna in Diamond League, Simonelli a caccia di riscatto

Tra martedì 19 e mercoledì 20 agosto si terrà l’Athletissima 2025, valevole come terzultimo appuntamento stagionale della Diamond League. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica fa tappa a Losanna per il penultimo capitolo della regular season in attesa delle Finali di Zurigo (27-28 agosto), con quattro big azzurri che risultano iscritti al meeting svizzero.

Mattia Furlani torna in gara dopo l’incoraggiante 8.26 degli Assoluti di Caorle per confrontarsi con alcuni tra gli avversari più temibili che troverà ai Mondiali di Tokyo nel salto in lungo: il fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou (8.46 in stagione), l’australiano Liam Adcock (vincitore del Golden Gala con 8.34) ed i giamaicani Wayne Pinnock, Tajay Gayle e Carey McLeod.

Test importante anche per il campione europeo in carica e primatista nazionale dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli, reduce dal passaggio a vuoto di Chorzow dopo il brillante 13.18 di inizio mese a Caorle. Il romano dovrà vedersela con gli altri migliori interpreti europei della specialità e con il quartetto americano composto da Cordell Tinch, Dylan Beard, Jamal Britt e Trey Cunningham.

Obiettivo Zurigo nel getto del peso per l’oro europeo a Roma 2024 e primatista italiano Leonardo Fabbri, attualmente sesto e ultimo qualificato per le Finali di Diamond League con un solo punto da difendere a Losanna sul nigeriano Chukwuebuka Enekwechi. Il toscano, secondo a Chorzow con un ottimo 22.10, affronterà in Svizzera anche l’altro azzurro Zane Weir, il giamaicano Rajindra Campbell, il neozelandese Tom Walsh e ben cinque statunitensi.