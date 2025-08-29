F1, scatta la tappa di Zandvoort. Si torna in azione dopo le vacanze estive

Sono ufficialmente finite le vacanze per quanto riguarda la massima categoria del motorsport. Dopo tre fine settimana di riposo assoluto, infatti, il Circus torna in scena con il Gran Premio di Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Zandvoort tutto è pronto per il ritorno all’azione con la prima tappa di una seconda parte di campionato che ci regalerà spunti di interesse importanti.

In primo luogo si scriverà un nuovo capitolo dell’avvincente lotta per il titolo tutta in casa McLaren. Oscar Piastri rimane ancora in vetta alla classifica generale con 284 punti, contro i 275 del vicino di box Lando Norris. Appena 9 lunghezze che separano i piloti del team color papaya. Anche la pista che si affaccia sul Mare del Nord sarà contraddistinta da questo duello, con una MCL39 che, tanto per cambiare, sarà ancora la vettura da battere.

Alle loro spalle, come sempre, le altre scuderie sgomiteranno per trovare un posto al sole. Quale sarà la prima rivale delle due McLaren? Lo inizieremo a capire sin dalla giornata odierna in occasione delle prime due sessioni di prove libere. Si inizierà alle ore 12.30 con la FP1, mentre il secondo turno andrà in scena alle ore 16.00. Due ore di lavoro per capire chi tra Ferrari, Mercedes e Red Bull potrà sfidare il duo di Woking.

In casa Ferrari, inoltre, c’è la necessità di cancellare la tappa dell’Hungaroring. Charles Leclerc e Lewis Hamilton avevano concluso la prima parte di campionato con il morale sotto i tacchi. La SF-25 aveva nuovamente “tradito” i due piloti, con l’inglese che era decisamente avvilito con un feeling mai nato. Il team principal Frederic Vasseur parla con fiducia in occasione della tappa olandese, ma la pista sarà dello stesso tenore?