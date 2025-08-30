F1, Oscar Piastri: “Sembrava un weekend complicato, domani con Lando sarà battaglia come sempre”

Si sono da poco concluse le qualifiche valide per il Gran Premio di Olanda 2025, quindicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Zandvoort, al termine del Q3 la migliore prestazione è stata fatta segnare da Oscar Piastri con il crono di 1:08.662. L’australiano, leader del campionato, non si è migliorato nel secondo run ma il primo giro cronometrato è bastato per la pole position, la quinta stagionale.

Seconda piazza per l’altra McLaren di Lando Norris che conclude la sua qualifica a soli 12 millesimi dal compagno di squadra. Terza posizione per un ottimo Max Verstappen che ha chiuso il suo ultimo tentativo a 263 millesimi dalla testa. Quarta piazza, a sorpresa, per la Racing Bull di Isack Hadjar con un ritardo di 546 millesimi.

Sesto poi Charles Leclerc (+0.678). Dietro di lui l’altra Ferrari di Lewis Hamilton che scatterà dalla settima casella (+0.728). Si conclude con la prima pole position a Zandvoort di Oscar Piastri la qualifica del GP d’Olanda 2025. Il leader del campionato, ai microfoni di F1 Tv, ha dichiarato: “Ho scelto il momento giusto per il giro migliore, in questo weekend mi sono sentito sempre bene ma c’erano un paio di curve nelle quali non riuscivo a migliorarmi”.

“Non so se oggi sono andato più veloce in quelle curve oppure ho trovato velocità in altri punti della pista. Sono estremamente soddisfatto ma i punteggi vengono assegnati domani. Sembrava un weekend complicato ma uscire con questa pole è un bel lavoro. La cosa positiva di avere così tante sessioni di prova è che puoi sempre migliorarti. Vedremo cosa faremo domani, sicuramente ci saremo battaglia come abbiamo sempre fatto”, ha poi concluso l’australiano.