Oscar Piastri: “Oggi non sono stato fortunato. L’attacco a Norris? Mi mancava qualche metro…”

Oscar Piastri mastica amaro dopo aver chiuso al secondo posto il Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring il pilota australiano aveva tutto in regola per vincere la gara, ma la strategia di Lando Norris lo ha beffato.

Il suo vicino di box ha vinto con appena 698 millesimi di vantaggio, mentre completa il podio a 21.9 secondi George Russell (Mercedes). Quarta posizione per un delusissimo Charles Leclerc (Ferrari) a 42.5, quinta per Fernando Alonso (Aston Martin) a 59.0, mentre è sesto Gabriel Bortoleto (Sauber) a 1:06. Settimo Lance Stroll (Aston Martin) a 1:08, ottavo Liam Lawson (Racing Bulls) a 1:09, nono Max Verstappen (Red Bull) a 1:12, mentre completa la top10 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ad un giro.

Al termine del Gran Premio magiaro il pilota del team di Woking ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Oggi ho spinto più che potevo ma non è bastato. Dopo che Lando ha deciso di andare su una sosta ho capito che dovevo passarlo in pista e, come si sa, qui non è facile. Ho provato alcuni attacchi con qualche azzardo. Nel complesso direi peccato oggi mi sono trovato sul lato sbagliato della sorte. E dire che la macchina era perfetta e volava”.

Ultima battuta sul tentativo di attacco a Norris che, per un soffio, non è costato un incidente al duo papaya. “Se sono stato sorpreso dalla sua strategia? Sì e no, in quel momento non aveva niente da perdere, quindi ci stava come mossa, non è stata una grande sorpresa. Penso che per il sorpasso mi siano mancati un paio di decimi. Dovevo essere più vicino per passarlo davvero o aspettare un errore di Lando”.