F1, Oscar Piastri: “Giornata strana in condizioni variabili, ma siamo a buon punto per domani”

Venerdì abbastanza negativo nel confronto diretto con il compagno di squadra per Oscar Piastri, che non è andato oltre il terzo posto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2025 di Formula Uno. L’australiano della McLaren è stato inferiore a Lando Norris sia sul giro secco che nella simulazione di passo gara, ma domani ha tutte le carte in regola per provare a giocarsi la pole position.

“Una solida prima giornata al rientro. È stato bello tornare in macchina e tutto è andato abbastanza bene. Un po’ di maltempo ha reso le cose un po’ più movimentate, ma credo che abbiamo fatto qualche miglioramento nel corso della giornata e abbiamo trovato un po’ più di ritmo. Penso che siamo a buon punto per domani“, ha dichiarato il leader del campionato al sito ufficiale del team di Woking.

“Giornata strana, soprattutto nella scelta delle gomme da provare, per via delle condizioni variabili. C’erano molte cose che non credo fossero proprio come ci si aspetterebbe normalmente oggi. Penso che sabato sarà l’unico momento in cui vedremo esattamente a che punto sono tutti“, il commento di Piastri a proposito delle due sessioni del venerdì sulla pista di Zandvoort.