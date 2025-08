F1, Max Verstappen: “Qualifica andata male come le altre sessioni, non ha funzionato nulla”

Si è conclusa con la pole position di Charles Leclerc la qualifica del Gran Premio di Ungheria 2025, quattoricesimo appuntamento del Mondiale F1. Il monegasco è riuscito, nell’ultimo giro cronometrato, a beffare entrambe le McLaren, chiudendo con il tempo di 1:15.372. Prima partenza al palo della stagione per la Ferrari numero sedici.

Seconda piazza per Oscar Piastri a 26 millesimi, seguito da Lando Norris a 41 millesimi dalla pole. Quarto posto in una qualifica equilibratissima per George Russell, a 53 millesimi dalla testa. Solo ottavo Max Versatppen (+0.356) che non riesce a risollevare un weekend fin ora negativo. L’olandese, come riportato da maxverstappen.com, ha dichiarato: “Abbiamo provato ogni tipo di cosa, ma purtroppo non siamo riusciti a trovarla. Niente ha contribuito a migliorare il bilanciamento. In qualifica è andata male come nelle altre sessioni. È difficile spiegare perché improvvisamente abbiamo avuto così tanti problemi con la macchina in questo fine settimana. Non abbiamo aderenza all’anteriore, né al posteriore. Al momento è un po’ un mistero. Mi sembrava di guidare sul ghiaccio. Sono già contento di essere arrivato in Q3”.

“Se si considera l’intero fine settimana, siamo fortunati ad essere nella top ten. Per tutto il fine settimana non abbiamo avuto aderenza e lo stesso è accaduto in qualifica. Quindi non è uno shock. Se avessimo saputo qual era il problema, avremmo fatto delle modifiche. Per qualche motivo, nessuna delle modifiche ha funzionato. A volte il bilanciamento non è ottimale, ma ora ho solo zero grip. Non riesco ad attaccare le curve e non riesco ad andare sull’acceleratore. Non ha funzionato nulla. Forse c’è qualche macchina davanti con cui lottare. Ma anche Lewis arriverà da dietro. Non sono fiducioso che le cose miglioreranno domani. Non ho aderenza, quindi scivolo molto e questo aumenta il degrado degli pneumatici”, ha poi concluso il quattro volte campione del mondo.