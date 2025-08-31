F1, Max Verstappen: “Ho dato tutto al via poi ho gestito. Secondo solo per il ritiro di Norris”

Sorride Max Verstappen dopo aver conquistato il secondo posto del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Zandvoort il pilota idolo di casa ha provato con tutte le sue armi a mettere in difficoltà le due McLaren, ma lo strapotere tecnico delle due vetture papaya lo ha messo in riga sin da subito. Nel finale, il ko di Lando Norris ha permesso all’olandese di centrare una brillante seconda posizione.

La gara è stata vinta da Oscar Piastri, che segna un importante successo per la corsa al titolo, davanti come detto a Max Verstappen a 1.2 secondi ed a Isack Hadjar a 3.2 al primo podio in carriera. Quarta posizione per George Russell a 5.6, quinta per Alexander Albon a 6.3, mentre è sesto Oliver Bearman a 9.0. Si ferma in settima posizione Lance Stroll a 9.4, quindi ottavo Fernando Alonso a 11.7, nono Yuki Tsunoda a 13.5, mentre completa la top10 Esteban Ocon a 14.0.

Al termine della gara sulla pista di Zandvoort il pilota del team Red Bull ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Non è stato semplice. Ho dato tutto in partenza per provare ad inserirmi tra le McLaren. Sinceramente ho avuto un piccolo spavento all’uscita di curva 2 quando ho perso la macchina per superare Norris ma è andata bene. Dopodiché ho disputato la mia gara ma ovviamente non avevo il passo delle vetture di Woking. Ho avuto fortuna che una delle due si è ritirata e ho potuto salire un gradino del podio che per noi è un grande risultato”.

Ultima battuta sul sorpasso al via su Lando Norris, nel quale ha rischiato di perdere completamente la sua RB21 e finire a muro: “Ho cercato di attaccare ma sono arrivato con troppo slancio in curva 2 cercando il sorpasso all’esterno. Sapevo che le gomme soft mi avrebbero dato un minimo di grip per provarci e ci sono riuscito”.