F1, Max Verstappen è consapevole dei limiti della Red Bull: “Siamo in ricostruzione”

I Campioni si vedono anche dal senso di consapevolezza. Caratteristica che non manca a Max Verstappen che, certamente, quest’anno sarà costretto a cedere lo scettro ad un altro pilota, con tutta probabilità uno tra Oscar Piastri e Lando Norris dopo aver dominato in lungo e in largo per quattro anni consecutivi al Mondiale di Formula 1.

Malgrado alcune situazioni in cui ha letteralmente gettato il cuore oltre l’ostacolo superando ogni aspettativa possibile, l’olandese in questa stagione sta facendo i conti con una monoposto che ha presentato spesso non pochi problemi, non tenendo il passo della McLaren e apparendo in più occasioni anche dietro Ferrari e Mercedes.

Un calo fisiologico, come si dice spesso in questi casi, commentato dal detentore del titolo ai microfoni del sito ufficiale della F1 In una dichiarazione rilasciata in questo periodo di pausa estiva: “Il team è passato dal vincere campionati prima del mio arrivo ad una fase di ricostruzione, per poi raggiungere di nuovo la vetta – ha detto Verstappen – Ora mi sembra che ci sia nuovamente una piccola ricostruzione. Naturalmente siamo ancora forti, ma credo che per fare di nuovo un passo avanti ci sia bisogno di ricostruire”.

Il pilota (fresco di rinnovo) ha infine chiosato: “Penso che sia questa la mentalità della squadra. E’ sempre stato storicamente così, quindi non sono particolarmente preoccupato”.