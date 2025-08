F1, Lewis Hamilton: “Mi manca ancora un pizzico di fiducia. Occhio al degrado gomme”

Meglio il risultato che il feeling per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo infatti ha chiuso al sesto posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring di Budapest il pilota del team Ferrari ha trovato tempi interessanti, ma ha ammesso di non avere ancora la confidenza giusta con la sua vettura.

La FP2 ha visto il miglior tempo di Lando Norris in 1:15.624 con 291 millesimi su Oscar Piastri. Terzo Charles Leclerc a 399 millesimi, quarto Lance Stroll a 495, mentre è quinto Fernando Alonso a 609. Sesta posizione per Lewis Hamilton a 705 millesimi, settima per George Russell a 793, quindi ottavo Isack Hadjar a 803, nono Yuki Tsunoda a 861 con Andrea Kimi Antonelli che chiude la top10 a 896. Solamente 14°, infine, Max Verstappen a 1.167.

Al termine del venerdì sul tracciato magiaro il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “Abbiamo lavorato seguendo il programma e apportato diverse modifiche per migliorare il bilanciamento. Sto ancora inseguendo il giusto feeling, ma ci stiamo dirigendo in una direzione positiva. C’è sicuramente altro da estrarre prima della qualifica”.

”Le simulazioni di passo gara – prosegue- hanno mostrato un degrado degli pneumatici più elevato di quello che abbiamo visto nei weekend recenti, quindi abbiamo un po’ di lavoro da fare durante la notte. Ci sono molti dati da analizzare e non vedo l’ora di tornare in pista domani”.