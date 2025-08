F1, Lando Norris: “Sessione caotica, so cosa voglio dalla macchina”

Un venerdì positivo per Lando Norris. Il pilota di casa McLaren ha chiuso al primo posto entrambe le sessioni di prove libere valide per il GP dell’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito dell’Hungaroring.

Segnali incoraggianti per il britannico che, nei due turni, ha regolato il compagno di scuderia Oscar Piastri, oltre che la Ferrari di Lewis Hamilton, apparendo brillante sia sul giro secco che sul passo gara. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Bristol ha commentato nel dettaglio la sua performance:

“Penso che questa sessione sia stata un po’ più caotica – ha detto Norris – C’è stato qualche errore. Ma tutto fa parte del gioco, fa parte dell’allenamento e del cercare di trovare i limiti in diversi ambiti. Quindi sì, ci sono state buone intese. Credo di sapere cosa voglio dall’auto. Ma sì, potrebbe essere un po’ più difficile ottenerlo”.

Ricordiamo che al momento Lando Norris si trova al secondo posto della classifica piloti con 250 punti, sedici lunghezze in meno rispetto a Piastri, leader con 266.