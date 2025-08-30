F1, Lando Norris: “Peccato non aver fatto la pole. Domani posso vincere, come un anno fa”

Lando Norris sorride a metà dopo aver concluso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Zandvoort, infatti, il pilota inglese sembrava pronto a dominare la scena, mettendo il suo nome davanti a tutti in tutte e tre le sessioni di prove libere. Ma, proprio sul più bello, ovvero nella Q3, il più veloce è stato proprio Oscar Piastri, suo compagno di squadra e rivale per il titolo.

La pole position porta la firma di Oscar Piastri con il tempo di 1:08.662 con appena 12 millesimi di vantaggio proprio su Lando Norris, mentre è terzo Max Verstappen a 263. Quarta posizione per Isack Hadjar a 546 millesimi, quinta per George Russell a 593, quindi è sesto a 678 Charles Leclerc con la prima delle due Ferrari. Settima posizione per Lewis Hamilton a 728 millesimi, ottava per Liam Lawson a 838, quindi nona per Carlos Sainz a 843, mentre completa la top10 Fernando Alonso a 968.

Al termine delle qualifiche sulla pista di Zandvoort il pilota del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Frustrato? Sì e no. Siamo stati vicini come lo siamo stati lungo tutto il corso del weekend e la pole position poteva andare a uno o all’altro per questione di dettagli. Mi è mancato pochissimo ma con il vento forte che c’era oggi poteva succedere di tutti. Ovviamente sono un po’ dispiaciuto per non essere davanti a tutti ma non c’è problema, siamo vicini e domani rimetteremo tutto in discussione”.

Ultima battuta sulla gara di domani che scatterà, come al solito, alle ore 15.00: “Partire all’interno della traiettoria non è il massimo ma sarà importante scattare bene. L’anno scorso mi ha dimostrato che su questa pista, anche se non è facile superare, ci si possa riuscire. Ci saranno tanti giri e occasioni, sono pronto per dare tutto”.