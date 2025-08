F1, Lando Norris: “Danneggiati dal vento, ma Leclerc ha fatto un grande giro”

Clamoroso all’Hungaroring. Nella sorpresa generale, Charles Leclerc ha letteralmente beffato le McLaren, conquistando la pole position in occasione delle qualifiche del GP di Ungheria, atto numero quattordici del Mondiale 2025 di Formula 1. Il monegasco con un giro sontuoso ha superato sia l’australiano Oscar Piastri che Lando Norris, il quale si è dovuto accontentare della terza posizione.

Il britannico nello specifico ha raccolto un gap di quarantuno millesimi sul ferrarista, motivo per cui sarà costretto a partire dalla seconda fila affiancato da George Russell, quarto davanti a Fernando Alonso. Una volta raggiunta la zona mista, il nativo di Bristol ha commentato quanto fatto.

“Per il nostro stato di forma non m aspettavo questo risultato, ma Charles ha fatto davvero un ottimo giro – ha detto Norris – Probabilmente queste condizioni ci hanno danneggiato: il cambiamento del vento ha danneggiato noi in modo maggiore rispetto agli altri. Ma non voglio lamentarmi“.

Norris ha poi proseguito: “A volte le qualifiche sembravano non durare nemmeno tutto il giro, era molto complicato. Nel Q2 abbiamo dimostrato quanto sappiamo andare veloci, poi però è cambiato il vento e tutto è svanito. L’utimo settore è diventato molto complicato. Non è stato semplice mettere tutto insieme. Domani? Voglio andare avanti e vincere, quindi recuperare punti. Sarà una gara emozionante. Penso che abbiamo più passo rispetto agli altri, non vedo l’ora che sia domani“.