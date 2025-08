F1, la pole position di Leclerc fa sognare la Ferrari in Ungheria. Charles terzo incomodo tra Piastri e Norris

Sarà Charles Leclerc a partire davanti a tutti nel Gran Premio d’Ungheria 2025, che scatterà alle ore 15:00 di domenica 3 agosto. La vista di una Ferrari in pole position è del tutto inedita nella stagione corrente, ma rappresenta una novità gradita soprattutto nell’ottica di dare varietà a un Mondiale dominato dalla McLaren.

Nel momento in cui è venuto meno Max Verstappen, affossato dalle difficoltà Red Bull, e Lewis Hamilton capisce sempre meno di una SF-25 che viceversa si esalta nelle mani del compagno di squadra, ecco comparire un nuovo “terzo incomodo”. Quel Leclerc di cui sopra appunto. Fortunato, sì, ma soprattutto bravissimo nello sfruttare l’occasione propizia generata dalle singolari condizioni meteo.

Chiaramente, restare davanti a tutti fino alla bandiera a scacchi sarà molto difficile. Oscar Piastri e Lando Norris sono belve feroci alla ricerca della stessa preda, il titolo iridato, e quello si azzanna assommando quanti più punti possibili. Dunque, sopravanzare l’australiano e il britannico al termine del GP deve essere ritenuto improbabile, soprattutto alla luce della competitività McLaren.

Improbabile non significa impossibile. L’Hungaroring ha tratti in comune con Montecarlo, dove il Cavallino Rampante è stato molto competitivo. La monoposto sta venendo progressivamente sviluppata e l’Ungheria è contesto dove, di tanto in tanto, si è assistito a qualche magia rossa. Peraltro, il buon Leclerc, potrebbe trovarsi nella singolare situazione di fare da “ago della bilancia” nel duello fratricida fra i due piloti di Woking.

A proposito di magie, occhio a Fernando Alonso, quinto in griglia. Quarantaquattro anni suonati, una schiena malconcia e la passione di chi ha la metà delle sue primavere. Si meriterebbe di ottenere un risultato eclatante anche in gara. Proprio facile non sarà, ma questo fenomeno della natura non smette mai di stupire.