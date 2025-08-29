F1, Kimi Antonelli: “Dopo l’errore in FP1 ho dovuto ricostruire il mio ritmo, ma sono ottimista”

Kimi Antonelli non può essere soddisfatto del suo venerdì a Zandvoort, sede della quindicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno 2025. Il rookie italiano della Mercedes, chiamato ad invertire il trend negativo che stava attraversando prima della pausa estiva, si è reso protagonista di una giornata negativa saltando praticamente tutta la FP1 per un errore nel primo giro lanciato (bloccando la sua Mercedes in ghiaia dopo un lungo) e firmando il dodicesimo tempo in FP2 a quasi un secondo dal riferimento del compagno di squadra George Russell (4°).

“All’inizio della FP1 stavo spingendo molto forte, poi ho avuto un bloccaggio, sono finito fuori pista e la mia sessione è finita dopo un solo giro. Ovviamente non è stato l’ideale perché ho perso tanti chilometri e praticamente non ho fatto nessun giro“, racconta il diciannovenne bolognese a proposito del lungo che gli ha fatto perdere il primo turno del weekend olandese.

“Nella FP2 ho dovuto ricostruire il mio ritmo. C’è ancora molto lavoro da fare, ma sappiamo dove migliorare e ora guardiamo con ottimismo alla giornata di domani. Vedremo come sarà il tempo: se sarà asciutto, cercheremo di migliorare queste poche cose di una sessione che comunque trovo decente. Certo, ci sono stati diversi errori durante il giro, ma cercheremo di essere pronti per domani“, aggiunge il driver di Casalecchio di Reno.