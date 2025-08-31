F1, Isack Hadjar: “Sensazione surreale, non ho commesso alcun errore”

Clamoroso a Zandvoort. La RB di Isack Hadjar si è piazzata infatti al terzo posto in occasione del GP di Olanda, quattordicesima tappa valida per il Mondiale 2025 di Formula 1.

Risultato storico per il pilota classe 2004 che, mentre si trovava già in un davvero importante quarto posto, ha approfittato dell’uscita di scena non preventivata di Lando Norris (out per un problema tecnico), cedendo così il passo ad Oscar Piastri, vincitore della gara, oltre che al padrone di casa Max Verstappen, secondo classificato.

Semplicemente pazzo di gioia, il transalpino ha commentato quanto fatto al parco chiuso: “E’ una sensazione surreale – ha detto Hadjar – La cosa sorprendente per me è stata mantenere il quarto posto, poi abbiamo sfruttato il problema di Lando Norris. Io non ho commesso nessuno errore, la macchina è stata perfetta per tutta la durata del weekend, sono contento per me stesso e soprattutto per i ragazzi”.

Hadjar ha poi terminato: “Il podio? E’ sempre stato il mio obiettivo fin dai miei primi passi in F1. Questo è solo il primo passo, è solo il primo podio, spero davvero di poterne conquistare tanti altri in futuro“.